السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 149 لسنة 2024، على أن "ينشأ التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة الآتية:

صندوق تحيا مصر.

مكتبة الإسكندرية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الهيئة العامة للاستعلامات

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جامعة القاهرة.

المعهد القومي للأورام.

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

مؤسسة أهل مصر

بنك الشفاء المصرى.

بنك الطعام المصرى.

جمعية الأورمان.

جمعية الباقيات الصالحات.

جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

جمعية رعاية مرضى الكبد.

جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود.

مؤسسة صناع الخير للتنمية.

مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.

مؤسسة الجود.

المؤسسة الصديقية

مؤسسة أبو هشيمة الخير

مؤسسة بهية.

مؤسسة حياة كريمة.

مؤسسة راعى مصر للتنمية.

مؤسسة صناع الحياة مصر.

مؤسسة كير مصر.

مؤسسة مجدى يعقوب.

مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية.

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع مؤسسة مصر الخير

بيت الزكاة والصدقات

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على: تدعى الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى للانعقاد في يوم الأربعاء الموافق ٨ مايو ۲۰۲٤ في مقر التحالف في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا.