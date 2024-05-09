محامي الشيبي يطالب بتعديل تهمة حسين الشحات: "من إهانة إلى ضرب"

استمعت محكمة جنح مدينة نصر، لمرافعة محامي اللاعب محمد الشيبي، نجم بيراميدز، والذي طالب هيئة المحكمة بتعديل القيد والوصف بالقضية من إهانة بالقول إلى ضرب وتعدٍ.

وقال المحامي إنه في 26 مارس الماضي فى برنامج رمضانى قال المتهم فى الحلقة: انا بعتذر للشيبى وبعتذر للسيدة والدته لقيامى بسبها، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم الحلقة للمحكمة ليثبت إدانة المتهم، وأضاف المحامي أنه عقب نهاية المباراة دخلت الأم للمستشفى وتعرضت لوعكة صحية عقب مشاهدتها لمشهد ضرب ابنها على يد المتهم حسين الشحات، كما تعرضت زوجته وأبناؤه للإيذاء النفسي جراء ما حدث.

من جانبه قال دفاع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، في قضية سب لاعب نادي بيراميدز، أن لديه ملايين التوكيلات من جمهور النادي الأهلي لإقامة دعوى قضائية ضد اللاعب محمد الشيبي لاتهامه بالسب والقذف والإهانة، وأن الواقعة جاءت رد فعل من موكله، بعد الاستفزازات المتكررة من الشيبي وإهانته للاعبي النادي الأهلي وجمهوره أمام الجميع.

وأوضح محامي اللاعب حسين الشحات أمام هيئة المحكمة، أنه تم التصالح بين الطرفين أمام غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، مطالباً باستدعاء جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، للاستماع عن اقوالهم بشأن العقوبات الموقعة على موكله، وإحالة الشيبي للجنة الانضباط.