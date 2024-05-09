بالأسماء.. استمرار تكليف 3 من رؤساء الأقسام بـ"طب أسنان أسيوط"

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عددا من القرارات؛ شملت استمرار تكليف ثلاثة من رؤساء الأقسام بكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات، وتقدم خدمات متميزة في المجالات العلمية، والرعاية الطبية في مجال طب الأسنان، ومواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في ممارسات طب، وجراحة الأسنان المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

تضمنت القرارات، تجديد تكليف الدكتور أحمد مرتضي فكري الأستاذ المساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، وتجديد تكليف الدكتور محمد حسام الدين حلمي الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكين؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم، إلي جانب تجديد تكليف الدكتور محمد بدوي عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم بيولوجيا الفم والوجه والفكين؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس القسم.