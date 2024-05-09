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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس يستقبل البطريرك روفائيل ميناسيان

المطران الياس عوده
المطران الياس عوده
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استقبل المطران إلياس عودة، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، البطريرك روفائيل ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك بمقره.

وقال البطريرك روفائيل ميناسيان كاثوليكوس بعد الزيارة: «المسيح قام ــ حقاً قام. إنّ زيارتي لسيّدنا إلياس هي زيارة أخويّة بمناسبة الأعياد، عيد القيامة هو عيد كلّ الإكليروس وكلّ المسيحيين، كانت مناسبة سعيدة أن نجتمع بعد غياب. لقد التقينا وتحدّثنا عن الأمور الروحيّة والاجتماعيّة، خصوصًا عمّا نواجهه في حياتنا اليوميّة وخلال قيامنا بواجباتنا. الإنجيل يعلّمنا الكثير، ويخبرنا أنّ ربّنا كان يقول لتلاميذه: إذا كنتم تريدون أن يعرف العالم أنّكم تلاميذي فأحبّوا بعضكم بعضًا. نحن اليوم نعبّر عن محبّتنا المتبادلة، ونحن سعداء جدًّا بذلك».

المطران المطران الياس عوده متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس البطريرك البطريرك روفائيل ميناسيان كاثوليكوس