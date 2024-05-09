وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يناقشان مجالات التعاون المشتركة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك بحضور قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين الوزارتين في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً والشباب والمرأة بالمحافظات والتوسع في تطبيق منهجية التكتلات الاقتصادية التى يطبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتوسع في الحصر الذي قامت به وزارة التنمية المحلية، واختيار عدد من التكتلات الاقتصادية لبدء التعاون الثنائي فيها بين الوزارتين ومن بينها توطين صناعة الحرير في مصر، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بشأن توطين صناعة الحرير في مصر واطلاق مبادرة توطين صناعة الحرير، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، بما يُسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ووضع خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية في هذا الشأن تمهيدا للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء بما يُسهم في زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه صناعة توطين الحرير ، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب والمرأة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بعض المقترحات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية لتوطين وإنتاج الحرير في صعيد مصر، وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية بتلك الصناعة بما يضمن نجاح جهود الدولة في هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لوضع تصور كامل فيما يخص آليات التعاون المشتركة في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات الاقتصادية ومن بينها صناعة الحرير بالمحافظات.

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