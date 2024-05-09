وزير الزراعة: مصر في المراكز المتقدمة من بين الدول المنتجة للاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الخميس ، في قمة الأسمدة وصحة التربة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي والتي تستضيفها جمهورية كينيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي .

وفي كلمته نقل "القصير" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي نظيره الكيني ويليام روتو والحكومة والشعب الكيني وتمنياته بالتوفيق لاعمال القمة والوصول برؤي ونتائج فاعلة تخدم دول القارة الأفريقية.



وأكد الوزير على أهمية انعقاد قمة الاسمدة وصحة التربة فى ضوء التغيرات المناخية والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية، والتعاون في مجالات ادارة التربة واستدامتها ودعم منظومة الاسمدة لزيادة الانتاجية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تثمن دور الاتحاد الأفريقي في الجهود المبذولة لدعم منظومة الأمن الغذائي في افريقيا من خلال برنامج التنمية الزراعية الشاملة ال CAADP .

وأشار وزير الزراعة، إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال صناعة الاسمدة حيث قطعت شوطا طويلا جعلتها في مراكز متقدمة من بين الدول المنتجة للاسمدة خاصة النيتروجينية والفوسفاتية منها، كما دعا شركاء التنمية إلى دعم القارة الأفريقية في هذا المجال الهام،

وفي نهاية كلمته أعرب "القصير" عن استعداد الدولة المصرية تقديم خبراتها في مجال صناعة الاسمدة والادارة المستدامة للتربة الزراعية لدول القارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن قمة الأسمدة وصحة التربة بدات اعمالها في الفترة من ٧-٩ مايو الجاري بحضور وزراء الزراعة والخارجية بدول القارة الأفريقية لمناقشة التحديات والحلول البديلة لزيادة الانتاجية الزراعية من خلال الحفاظ على صحة التربة واستدامتها.