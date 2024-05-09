مدبولي: تفعيل حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة غير المسبوقة في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحديات التي نواجهها منذ 7 أكتوبر حتى الآن تؤكد أنّه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عقود وتحدّث العالم بأكمله عنه.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «رغم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة، يقف العالم أمام خطوة مهمة للغاية وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل والمطلب الذي يتحدث عنه».

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة العمل على تفعيل الحل من قبل كل دول العالم وعلى رأسها الدول العظمى.