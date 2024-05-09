تحرير 2101 محضرا تموينيا بالفيوم خلال شهر أبريل

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، شهر أبريل الماضي، والتي استعرضها تقرير المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم تحرير 2101 محضراً تموينياً متنوعاً في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر أبريل الماضي، بمختلف دوائر المحافظة من قرى ومراكز ومدن، بشأن مخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية"، منها 1423 محضراً بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والإنتاج، وعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، وتصرف وتجميع للدقيق البلدي، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 678 محضراً متنوعاً، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع بأزيد من السعر، وكذلك انتهاء الصلاحية، والعمل بدون ترخيص، والغش التجاري، وبضائع مجهولة المصدر، تجميع دقيق وسلع مدعمة، وتجميع الدقيق أو السلع المدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 16 طناً و657 كجم دقيق بلدي، وضبط 66 كجم دواجن وأسماك، و87 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة، و250 كجم أرز، و1465عبوة زيت مجهولة المصدر، و743 عبوة منتجات ألبان بدون صلاحية، وعدد 20 شيكارة أسمدة زراعية، و626 علبة سجائر، و5552 عبوة مأكولات أطفال مجهولة المصدر، و3042 عبوة عصائر بدون صلاحية، و1563 عبوة بقالة بون صلاحية، و55 كرتونة هريسة مجهولة المصدر، و59 طناً و384 كجم سكر، و1844 علبة معسل، و350 كجم فول بدون سعر، و380 لتر بنزين وسولار، و100 كجم فول مجروش بدون سعر، و320 عبوة منظفات مجهولة المصدر، و112 عبوة دهانات مجهولة المصدر وبدون فواتير، و2000 قطعة صواريخ وشماريخ وألعاب نارية محظور بيعها وتداولها.

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