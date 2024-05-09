طلاب "العلوم التطبيقية والفنون" بالألمانية بالقاهرة يشاركون في أسبوع القاهرة للتصميم

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال بيان رسمي لها اليوم، عن مشاركة طلاب كلية العلوم التطبيقية في إسبوع القاهرة للتصميم و فوزهم بالمركز الأول.

وقد فازت كل من لينا عبد الرؤوف ، منة الله عاصم ، ساره خضر ، ترنيم فرج الطالبات بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالمركز الأول خلال مشاركتهم في أسبوع القاهرة للتصميم في نسخته الثانية لعام 2024 - أكبر حدث للتصميم والصناعات الإبداعية في مصر- تناول مشروعهم الفائز تصميم نموذج وحدة إثاث شاطئي يتميز بتصميم قابل للطي التام ويسمح بتخزينه في مساحة صغيرة ونقله بسهولة كما أنه خفيف الوزن ، مما يجعله مثاليًا للنزهات ورحلات الشاطئ. روعي في تصميمه ان ينفذ من اطار خشبي و قماش الكانفاس(Canvas) لكونه قماش نسيجي قوى التحمل مقاوم للماء يتميز بنعومته و مبطن ويمكن فصله عن الهيكل الخارجي للكرسي ليصبح متعدد الاستعمال كاستخدامه للجلوس علي كرسي الشاطئ – أو كسجادة جلوس شاطئية ، وقد أتبع فريق العمل في تصميمه مبادئ إستراتيجيه للتصميم البيئي المستدام الهادف إلى تعزيز تعدد الوظائف والحد من إهدارٍ بقايا تصنيع منتج الأثاث اثناء مراحل تنفيذه.

وفي السياق ذاته، أشاد القائمون على أسبوع القاهرة بمشروع " قصبنا " المقدم من الطالبات سلمى درويش ، ليان محمد ، سلمى سليم بقسم تصميم المنتج بكلية الفنون وتم تكريمهم بمنحهم شهادة تقديرية عن المشروع المشارك الهادف إلى إعادة تدوير منتجات المخلفات الثانوية لقصب السكر واستخدام "بقايا انتاج قصب السكر والأوراق الجافة وطين قصب السكر ودِبس قصب السكر" وتحويلها إلى حاويات تعليب أو تغليف للطعام صديقة للبيئة قابلة للتحلل ذات أحجام متفاوتة كبديل للبلاستيك.

ونصت شهادة التقدير على الإشادة بالطالبات وجاء فيها:

"هذه إشادة بسلمى درويش - ليان محمد - سلمى سليم لمساهمتهم الاستثنائية في جائزة القاهرة للتصميم 2024. لقد أكسبتكم رؤيتكم الإبداعية وتفانيكم في مشروع "قصبنا" هذا التكريم المشرف. وتقديرًا لجهودكم المتميزة، نقدم هذه الشهادة كدليل على التزامكم بالتميز في التصميم. لقد أضاف منظوركم الفريد العمق والابتكار إلى مجتمع التصميم، مما أدى إلى نجاح جائزة القاهرة للتصميم2024".

وأشارت الجامعة الألمانية، بهذا النجاح الذي حققته طالباتها تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لإطلاق العنان لهم للخروج بأفكار مبتكرة و فعالة للمشاركة بها في مثل هذه الفعاليات الهامة و العالمية مثل أسبوع القاهرة للتصميم الذي شهد انعقاد اكثر من نحو 44 فعالية و مشاركة ما يقرب من 163 عارضاً، وأكثر من 200 مصمم مصري و عالمي و عدد من محبي الفن والمبدعين فى مجالات مختلفة، منها الموضة والحلى والتصميم الداخلي والعمارة ، والذي يحرص القائمين عليه في اختيارهم للمشاركين به من العارضين ان تكون تصاميمهم أصلية و منتجاتهم ذات جودة عالية و يتم التسويق لها بشكل جيد وهو ما يدل على كفاءه تصاميم طلاب الجامعة التي تضاهي التصاميم العالمية ، حيث تم منح جوائز أسبوع القاهرة للتصميم لأفضل التصميمات فى مجالات الهندسة المعمارية واللاند سكيب، والتصميم الداخلي ،وتصميم الاتصالات المرئية، والأزياء والمجوهرات، وتصميم المنتجات ، بناءً على اختيار لجنة تحكيم مصرية - أجنبية، تضم أهم المصممين فى المنطقة.

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