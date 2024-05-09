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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيسا وزراء مصر والأردن يوقعان محضر اجتماعات الدورة الـ ٣٢ للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة

البوابة نيوز
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اختتمت الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، أعمالها اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع محضر اجتماعات الدورة الذي وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع.

كما شهد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، وهيئة الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، تعزيزًا للعلاقات المُتميزة بين البلدين في مجال الإعلام، حيث وقع من الجانب الأردني، الدكتور مُهند المُبَيضِين، وزير الاتصال الحكومي، ومن الجانب المصري، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

وتضمن بروتوكول التعاون عدة مجالات، في مقدمتها وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات الحديثة، وتنظيم الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى التعاون في مجال إعلام الطفل، عبر تبادل الخبرات التشريعية والاستفادة مما قام به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الخصوص، فضلًا عن تعزيز التعاون الإعلامي في صياغة رؤى لمواجهة تحدياتِ الإعلام العربي، ودعوة الصحفيين وقيادات العمل الإعلامي في الأردن لزيارة مصر واللقاء بزملائهم في المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتليفزيونية؛ للتعرف عن كثب على التطورات التي شهدها العمل الإعلامي المصري.