أحمد عز والكدواني.. أبرز الحضور في جنازة والدة كريم عبد العزيز

بدأت مراسم تشييع جنازة والدة النجم كريم عبد العزيز، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، منذ قليل، بحضور عدد كبير من الفنانين.

وكان أول الحضور أحمد عز، وماجد الكدواني، وشريف منير، وريهام عبد الغفور. كما حضر أيضاً تامر حبيب، والمخرج أحمد الجندي، والمؤلف أيمن وتار، والمنتج الفني فتحي اسماعيل، وكريم ابو زيد، والكاتب مدحت العدل، وخالد عبد الجليل، والمنتج حسام شوقي، ومحمد العدل، والمخرج عمرو عرفة، والمخرج محمد ياسين.

وأعلنت أسرة الفقيدة عن استقبالها العزاء اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما طلب النجم كريم عبد العزيز منع التصوير احتراما لحرمة الميت.

ونشر المركز الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة.. ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

ورحلت عن عالمنا السيدة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبد العزيز، أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.



