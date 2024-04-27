وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسى له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مؤكدًا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

ومن جانبها أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "مرض السعار " تناولت مرض السعار لدي الكلب والمخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حال عقر الكلب له والأعراض التي توضح إصابة الكلب بمرض السعار والإجراءات المتبعة بعد عقر الكلب للإنسان وكذا أهمية سرعة تعاطي اللقاح المضاد لعقر الكلب والإتصال بالخط الساخن 19561 عند الاشتباه في إصابة كلب بالسعار وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمدينة القنايات.

والندوة الثانية بعنوان " الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي" ومتابعة الأبناء لكي لا ينساقوا خلف سلبياتها القاها الشيخ مصطفى إبراهيم من وعاظ الأزهر الشريف.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوة بعنوان "انتماء للوطن" بمناسبة عيد تحرير سيناء ، تناولت حب الوطن والإنتماء له والعطاء للوطن والدفاع عنه وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمقر المدينة الآمنة واحة أمان.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن "التغيرات المناخية" تناولت الحديث عن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وصيانة السيارات بشكل دورى لكى لا تسبب تلوث البيئة ، وكذلك عدم الحرق المشكوف للقمامة والبلاستيك وذلك بمدرسة الزراعة بمركز منيا القمح وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.