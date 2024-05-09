قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي ويحضر حفل تخريج الدفعة 103 بكلية الملك فيصل

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، صاحب السمو الملكى الفريق تركى بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والاحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلبة الكلية.

وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين القوات الجوية لكلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر فى دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات فى كافة المجالات مما يعزز من القدرة على مجابهة التحديات المشتركة فى ظل المستجدات الراهنة التى تشهدها المنطقة.

كما قدم الفريق قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيرة السعودى بإفتتاح الكلية وما تضمه من منشأت حديثة وإمكانيات متقدمة وتخريج الدفعة الجديدة، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجانبين.