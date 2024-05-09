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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان قمح دون ترخيص من التموين بالمنيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم ضبط سيارة نصف نقل بديرمواس محملة بالأقماح حمولة إجمالية 9 أطنان و141 كيلو جراما بدون ترخيص من مديرية التموين، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها للمطاحن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تفعيل قانون حظر نقل أى كميات من القمح خارج حدود المحافظة

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل أى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم، وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق.
 

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