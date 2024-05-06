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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بالمنيا

بيطري المنيا يحرر
"بيطري المنيا" يحرر 12 محضرًا ويضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير
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قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بمركزى مطاى وبنى مزار أمس، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا مخالفًا، وضبط ( 118.5 كجم ) لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط (37.5 كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.
وأكد مدير مديرية الطب البيطري، على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والتأكد من صلاحية المعروض منها تزامنا مع الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عيد القيامه المجيد غير صالحة للاستهلاك مديرية الطب البيطري بالمنيا مدير مديرية الطب البيطري مطاي