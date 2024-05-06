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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة مطاي يتفقد سير العمل بمعدية الشيخ حسن

رئيس مدينه مطاي
رئيس مدينه مطاي يتفقد المعديات النيلية
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تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي سير العمل اليوم الإثنين، بالمعديات النيلية بقريه الشيخ حسن التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، بحضور عبد المنعم البرعي مدير التفتيش والرقابة، حيث تم التأكد من وجود وسائل الحماية المدنية، وفحص رخص تسيير المعديات ورخص العاملين بها.

وشدد المهندس حامد فخري رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين، مشدداً على مدير مشرع المعديات ومشرفي الالتزام بالحمولة المقررة واتباع إجراءات السلامة المتبعة للحفاظ على أرواح المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية ورفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

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الإحتفال بعيد القيامة المجيد المنيا مطاي المهندس حامد فخري رئيس مدينة مطاي شم النسيم