بيراميدز يهزم الجونة بهدف "عادل" ويحلق على قمة الدوري (صور)

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الجونة بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

وواصل الفريق السماوي الانتصارات في مسابقة الدوري محققا الفوز التاسع على التوالي ليواصل التحليق على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز بحثا عن التتويج بأول بطولة في تاريخه.

سجل هدف بيراميدز في مرمى الجونة النجم إبراهيم عادل في الدقيقة 27 في اللقاء الذي شهد طرد اللاعب مروان حمدي مهاجم بيراميدز.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول الدوري بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 16 وتعادل في 5 وتعادل مرة واحدة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند 30 نقطة في المركز العاشر في جدول المسابقة.