جامعة أسيوط تحصد المراكز الأولى في مجالات أدبية وفنية بمسابقة إبداع 12

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ في حفل ختام "مهرجان إبداع" في موسمه الـ(12) في المجالات الأدبية، والعلمية، والفنية، لطلاب الجامعات، والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية، والخاصة، والذي نظمته وزارة الشباب و الرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

والتقى رئيس جامعة أسيوط، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة "مهرجان إبداع" لطلاب الجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات ، و المعاهد، ونخبة من الأدباء، والشخصيات العامة، والإعلاميين، والفنانين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

وهنأ المنشاوي؛ أبناءه الطلاب؛ لحصولهم على عدد من المراكز الأولى المتقدمة في "مهرجان إبداع" بدورته (12)، والذين أبدوا من خلال مشاركتهم؛ قدرتهم على الفن، والإبداع، والأداء المتميز، معرباً عن سعادته؛ لمشاركتهم فرحتهم، وتمثيلهم المشرف لجامعة أسيوط, والذي يعد نتاج مجهود، وعمل متواصل على مدار السنوات الطويلة؛ لدعم إدارة الجامعة لمختلف الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب الموهوبين، والمبدعين، ورعايتهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات؛والتي تثري روح التنافس بين الطلاب المبدعين، وتتيح الفرصة؛ لاكتشاف المواهب ، والإبداعات الشبابية، فضلًا عن دورها في نشر الوعي الثقافي، والفني، والأدبي بين شباب الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب؛ إلى حصول الطالبة كلاوديا عاطف فايز بالفرقة الثالثة -كلية الطب (إدارة النشاط الثقافي) على المركز الأول في مجال القصة القصيرة، وحصول الطالب ماريو وجدي كامل بالفرقة الرابعة _ كلية طب أسنان (إدارة الفنون)علي المركز الأول في مجال العزف الفردي، وحصول الطالبة سارة زكريا محمد بالفرقة الرابعة _كلية التربية النوعية (إدارة الفنون) على المركز الأول في مجال الأشغال الفنية (متخصص)، وحصول الطالبة أنا سيمون أنيس مكرم بالفرقة الثانية _كلية الحاسبات والمعلومات (إدارة الفنون) على المركز الثالث في مجال الترانيم الفردية، وحصول الطالبة مونيا عزت محمود بالفرقة الرابعة _كلية الحقوق(إدارة الفنون) علي المركز الثالث في مجال النحت غير المتخصص، وحصول الأستاذ حسن أحمد بداري مسئول منتخب الفنون الشعبية بالجامعة علي جائزة أفضل موسيقى ، وغناء على مستوي الجامعات، والأكاديميات، والمعاهد المصرية، وحصول منتخب الموسيقى بالجامعة علي المركز الثالث (عزف غير متخصص) على مستوي الجامعات ، والأكاديميات، والمعاهد المصرية.

تأتي مشاركة وفد جامعة أسيوط في "مهرجان إبداع" تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف تنفيذي الأستاذ هاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون، والأستاذ محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ محمد عبد الفتاح مدير مكتب المدير العام، والأستاذة رشا جلال رئيس قسم الموسيقي والكورال، والأستاذ حسن بداري مسئول الفنون الشعبية، والأستاذ طلعت بكري مسئول منتخب الجامعة للإنشاد الديني والترانيم ، والأستاذ أحمد محمود مدرب منتخب الموسيقى ومشرف الطلبة، والأستاذة غادة محمد مشرفة الطالبات، والأستاذ محمد أحمد عسران مشرف إداري.

