رئيس مياه القناة: استمرار جهود الدولة لتوفير خدمة مستدامة للمواطنين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة.

يأتي ذلك بالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، مشيرا ان هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه الى القرى والتوابع المترامية الأطراف بالاضافة الى وقف التعديات على خطوط المياه والذى يؤدي الي ضعف المياه .



جاء ذلك خلال لقاءه مع النائب سامى سليم عضو مجلس النواب وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على اهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من اجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة .

تناول اللقاء مناقشه مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بعدد من القرى والتوابع منها قريه ام عزام بالقصاصين وعزبه العقاده الشرقيه التابعه لقريه هويس سرابيوم بفايد- بالاضافة الى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمنطقة كسفريت الحمراء.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة.