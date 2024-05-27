العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الزمالك

أعلن طارق العشري، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الممتاز

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانة، إسلام أبوسليمة.

خط الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر، عمر الوحش.

الهجوم: عمر صالح، بيكالي، مابولولو

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من : عمرو خليل – خالد الغندور – ساليفو مورو – رجب عمران – عبد الغني محمد – شريف رضا – بنجامين بواتينج – أحمد عيد – محمد سطوحي

يحتل الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.