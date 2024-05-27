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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الزمالك

العشري
العشري
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أعلن طارق العشري،  المدير الفنى للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الممتاز 
جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان 
خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانة، إسلام أبوسليمة. 
خط الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر،  عمر الوحش.
الهجوم: عمر صالح، بيكالي، مابولولو

يجلس على مقاعد البدلاء  كلا من : عمرو خليل – خالد الغندور – ساليفو مورو – رجب عمران – عبد الغني محمد – شريف رضا – بنجامين بواتينج – أحمد عيد – محمد سطوحي

يحتل الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

طارق العشري الاتحاد السكندري الزمالك