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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصناعة الإماراتي: نجحنا في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع التغيرات

الدكتور سلطان الجابر
الدكتور سلطان الجابر
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أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر COP28، أن دولة الإمارات نجحت في بناء اقتصاد مرن، وقادر على التكيف مع التغيرات، كما أنه لا بد من الإشارة إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذه المنظومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف الجابر، خلال كلمته فى افتتاح النسخة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات"، أنه تم   الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.

وأشار إلى أن أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.

وتابع أن الصادرات الصناعية الإماراتية ارتفعت إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60 بالمئة مقارنةً مع عام 2020.

 

الدكتور سلطان الجابر COP28 الامارات