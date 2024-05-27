أوقاف الفيوم توزع 2000 كيلو من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم 2000 كيلو من لحوم مشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الفيوم ؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية،من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

و خلال التسليم أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إلى أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين؛لأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع،كما أكد على أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع،مراعاة لمشاعرهم.

وجاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية،

inbound1410831359010083895

inbound2774068929588451779

inbound8094106202292929836

inbound1845340365102267259