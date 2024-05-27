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الإثنين 27 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الفيوم توزع 2000 كيلو من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

جانب من التوزيع
جانب من التوزيع
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سلمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم 2000 كيلو من لحوم مشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الفيوم ؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية،من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

و خلال التسليم أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إلى أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين؛لأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع،كما أكد على أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع،مراعاة لمشاعرهم.

وجاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية،

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أوقاف الفيوم توزيع 2000 كيلو لحوم صكوك الإطعام الأسر الأولى بالرعاية وزارة الأوقاف