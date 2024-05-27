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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري

الجزيري
الجزيري
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
و يضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع:  أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وياسر حمد و زياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

الزمالك جوميز الاتحاد الجزيري