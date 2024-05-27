بالفيديو.. أمينة الفتوى: الله يسر العبادات على المرأة نظرًا لطبيعتها الجسدية

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، كما أبلغنا فى كتابه الكريم، لافتة إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال "يسروا ولا تعسروا"، وهذا على الرجل والمرأة فى العبادات.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "فى خصوص المرأة ونظرا لطبيعتها الرقيقة ، فالله أباح لها أمور لم يبيحها للرجل منها الزينة، وكذلك فى العبادات جاءت ميسرة بما يتناسب مع طبيعتها الجسدية، فالرجل ملزم بصلاة الجمعة فى المسجد وكذلك الأعياد لكن المرأة غير ملزمة".

وتابعت: "المرأة مرفوع عنها التكليف فى الصلاة تماما وغير مأمورة بالقضاء فى الصلاة، وكذلك فى الصيام رفع عنها الصيام وعليها قضاء هذه الأيام، وفى شتى أبواب التشريع وكذلك فى الحج".

وأضافت: "الله يسر مناسك الحج على الرجل والمرأة، والله جعل فيه قيد وهو قيد الاستطاعة وفرض مرة واحدة فى العمر، فهو العبادة التى لو تركنا فيها واجب لا تفسد، ولو وقعنا فى محظور لا يبطل الحج".

