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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وصول حافلة الزمالك لاستاد برج العرب استعدادا للاتحاد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون على تفقد ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الاتحاد السكندري.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا –  محمد أشرف "روقا" - زياد كمال  - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار"  – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

حافلة الزمالك الاتحاد الدوري