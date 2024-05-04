حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبه، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى،اليوم السبت المراكب النيلية للتأكد من تواجد الموظفين المعنيين بها، والالتزام بالحمولة المقررة ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

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