ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا

استعدادًا لاستقبال
استعدادًا لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.
من جانبه، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى،اليوم السبت المراكب النيلية للتأكد من تواجد الموظفين المعنيين بها، والالتزام بالحمولة المقررة ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة و جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

440350737_1660196404809995_2970020802737260513_n
440350737_1660196404809995_2970020802737260513_n
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا المعديات النيلية مدينة ملوي اعياد شم النسيم