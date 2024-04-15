محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح لـ 42 موقعًا تخزينيًا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 اليوم الاثنين 15 إبريل الجارى بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .



واكد المحافظ جاهزية 42 موقعا تخزينياً لاستقبال الاقماح خلال الموسم الحالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية، لافتا إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .



وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط،و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى.

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