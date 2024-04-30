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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة شخصيين للجنايات في حيازة 2 كيلو من الهيروين المخدر بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر، إحالة متهمين للجنايات في ترويج المواد المخدرة، وحيازة سلاح وطلقات نارية في مدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى معلومات تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدرى الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة وفرد خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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