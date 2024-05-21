اليوم.. "إسكان النواب" تناقش 9 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 9 طلبات إحاطة.

وتستعرض "البوابة نيوز" هذه الطلبات فيما يلي:

- طلب النائبة إيرين سعيد، بشأن عدم كفاءة نظام حجز الوحدات التي طرحها بنك التعمير والإسكان بشأن مشروع إسكان الشباب.

- طلب النائبة مرثا محروس، بشأن عدم كفاءة موقع حجز وحدات مشروع إسكان مدينة العبور الجديدة التي طرحها بنك التعمير والإسكان.

- طلب النائبة شيرين رضا طايــل، بشأن التأخر في إصدار تصاريح بناء للمواطنين بمدينة العبور الجديدة -محافظة القليوبية.

- طلب النائب عادل عامر، بشأن الأسباب التي تحول دون تنفيذ مشروع الصرف الصحي لعزبة الشقرفى التابعة لقرية أجهور الصغرى، مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

- 4 طلبات للنائب إبراهيم جميل عويس، بشأن، عدم تنفيذ محطة رفع صرف صحي بمنطقة شكر الله (شرارة) التابعة لقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية، وعدم توريد وتركيب كافة المهمات الكهروميكانيكية بمحطة رفع صرف صحي أرض الكامب حوض العمدة التابع لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية، وعدم إدراج مشروع الصرف الصحي بالبر الغربي التابع لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية بخطة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدم قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسداد باقي قيمة الأرض المقترح إقامة محطة مياه عليها لصالح الهيئة المصرية للأوقاف بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

- طلب النائب عــزيــز ســابـــق، بشأن مطالبة الأهالي بالاستبدال والبيع بالتسعير العادل لسعر متر الأرض بقرية سرى التابعة لمركز طوخ- محافظة القليوبية.