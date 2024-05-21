5 شهداء بينهم طبيب خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

أكد وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، أن هناك 5 شهداء بينهم طبيب خلال اقتحام الاحتلال المدينة ومخيمها، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، أن رئيس قسم الجراحة استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى.