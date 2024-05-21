ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

5 شهداء بينهم طبيب خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

مستشفى جنين
مستشفى جنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، أن هناك 5 شهداء بينهم طبيب خلال اقتحام الاحتلال المدينة ومخيمها، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، أن رئيس قسم الجراحة استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى.

جنين إسرائيل الاخبار الاحتلال المستشفى