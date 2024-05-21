الرئيس الصيني يهنئ جوردانا دافكوفا بتوليها منصب رئيس مقدونيا الشمالية

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا بتوليها منصب رئيس مقدونيا الشمالية.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) عن شي قوله - إن الصين ومقدونيا الشمالية تتمتعان بصداقة عميقة، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة حقق التعاون العملي بين الجانبين تقدما ملموسا عاد بالنفع على شعبي البلدين.

وأعرب شي عن استعداده العمل مع نظيرته في مقدونيا الشمالية لتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ودفعها نحو مستوى جديد.

وكانت جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا (70 عاما) قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مقدونيا الشمالية في الثامن من مايو الجاري على الرئيس المنتهية ولايته ستيفو بينداروفيسكي (61 عاما).. وتعد هذه الانتخابات هي السابعة من نوعها منذ حصول الدولة على استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991.

جدير بالذكر أن الحملات الانتخابية في مقدونيا الشمالية تركزت على التقدم الذي أحرزته البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون ومكافحة الفساد والفقر بالإضافة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

