استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل شرق خان يونس

استشهد ثلاثة أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف منزل يؤوي نازحين بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت قناة الأقصى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 3 أطفال جراء استهداف منزل يعود لعائلة ابو طير شرق خان يونس.

وأشارت قناة الأقصى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

هذا وما زالت الاشتباكات المسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال مستمرة قرب وادي برقين غرب جنين، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مخيم جنين.

كما قصفت قوات الاحتلال عدة منازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.