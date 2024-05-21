اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على البلاد حتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على باقي الأنحاء.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح على السواحل الشرقية وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29 درجة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الإعياء خاصة في أوقات الذروة.

استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

سبب الموجة شديدة الحرارة

يذكر اأنه ترجع أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصادالجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الألوان الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الإعياء.