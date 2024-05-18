شاهد| الأرصاد تحذر: غدا طقس شديد الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، من موجة طقس شديد الحرارة ستضرب البلاد غدًا الأحد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن درجات الحرارة ستتراوح غدًا بين 37 و 40 درجة مئوية على مختلف أنحاء البلاد، مع توقعات بوصولها إلى 39 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أن موجة الحر ستستمر خلال الأسبوع الجاري، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المنخفضة.

ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس الحارقة، مثل شرب الكثير من السوائل، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وتجنب الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة.

كما حذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً لكبار السن والأطفال، وتوخي الحذر عند قيادة المركبات على الطرق السريعة.

وتناشد الهيئة المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية بشكل دوري من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.