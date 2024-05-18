«كامل»: المصورون الصحفيون يعانون في عملهم

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إن المصوريين الصحفيين يعانوا خلال عملهم ويتعرضون لانتهاكات، مضيفا أن قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها، مخالف للقانون والدستور.

وأضاف «كامل» خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تعقده لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنه ليس من حق وزارة الاوقاف أن تضع ضوابط للتصوير، مشيرا الى أن قرار وزارة الأوقاف هو والعدم سواء.

وشدد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على أن وزير الاوقاف لا يستطيع منع المصور والصحفيين من أداء عملهم، لافتا الى أنه تم وضع ضوابط صارمة لتغطية الجنازات والعزاءات سيتم الإعلان عنها.