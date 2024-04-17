محافظ المنيا: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بـ 4 مراكز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لظاهرة التعدي على الشوارع وانتشار الباعة الجائلين والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

من جانبه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الاربعاء حملات مكثفة لإزالة 175 حالة إشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 104 محاضر إشغال طريق بشوارع حي شمال المدينة والتي تسبب التكدس المروري، و71 محضراً بمخالفات متنوعة بشوارع حي غرب (سكة تلة - طريق مصر أسوان الزراعي)، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، جهودها لإزالة الاشغالات بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة ،حيث نفذت حملات مكثفة لرفع الاشغالات بطريق "الدلاليلة"، كما نفذت حملة بشارع العاشر من رمضان أسفرت عن تحرير 81 محضرا منها 56 إزالة إدارية و 10 محاضر اشغال طريق وضبط 15 حالة إشغال، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وذلك لتحسين حركة السير أمام المواطنين، وفى مركز ملوى ،قامت الوحدة المحلية بتكثيف الحملات والجهود لرفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين ، مع تطبيق اجراءات القانونية والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وفي مركز ومدينة دير مواس، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات مكثفة لرفع الاشغالات بالتعاون مع الجهات المختصة، وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، وتحرير 14 محضراً وذلك خلال المرور على منشآت ذات أنشطة متنوعة (المطاعم -المقاهي -محلات السوبر ماركت -المخابز -الأسواق) وتم رفع الاشغالات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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