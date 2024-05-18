تأجيل محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 13 متهما بالقتل واستعراض القوة بمنطقة بولاق الدكرور، لجلسة 20 مايو المقبل.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم ( 21719 /2023 جنايات بولاق الدكرور) أن المتهمين، استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما “حنفي صابر” وشقيقه “محمد ” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وكذلك شرعوا في قتل المجني عليهما “احمد حنفي صابر” و"بهاء الدين صابر" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.