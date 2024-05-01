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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الأطفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

خلال زيارته لمؤسسات
خلال زيارته لمؤسسات ودور الرعاية القبطية
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زار اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الأربعاء أطفال"ملجأ أمين إبراهيم" التابع لجمعية جنود المسيح القبطية الارثوذكسية،  و"دار البنات القبطية" التابعة لجمعية نهضة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمدينة المنيا تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة  لتقديم التهنئة لأطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ و ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى  وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا .


وخلال الزيارة، هنأ المحافظ الأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقدم لهم العيدية، حيث حرص المحافظ على مشاركة الأطفال في مثل هذه المناسبات لإدخال الفرحة والبهجة على أنفسهم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم وتوفير متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم على كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية،ليكونوا نواة في بناء وتنمية المجتمع
 

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الاحتفال بعيد القيامة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جمعية جنود المسيح مدينة المنيا