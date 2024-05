يركز على شخصية "جولوم".. طرح جزء جديد من سلسلة "Lord of the Rings"

تستعد استديوهات وارنر بروس لطرح جزء جديد من سلسلة الفانتازيا والخيال “Lord of the Rings” أو “سيد الخواتم”، التي حققت نجاحًا ضخمًا بشباك التذاكر قبل أكثر من عقدين، في عام 2026.

الفيلم الجديد سيحمل اسم “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”، وسيركز على شخصية جولوم، التي جسدها النجم أندي سيركس، الذي سيتولى مهمة الإخراج أيضًا.

ووفق بيان نشره موقع فارايتي، قال ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي لاستديوهات وارنر بروس خلال مؤتمر صحفي، إن مخرج ثلاثية "سيد الخواتم" الأصلي بيتر جاكسون وشركائه فران والش وفيليبا بوينز، سيقومون بعملية إنتاج الفيلم، وسيشاركون في كل خطوة على الطريق في الفيلم.

وأضاف زاسلاف إن المشروع حاليًا في المراحل الأولى من تطوير السيناريو من قبل الكاتبين والش وبوينز جنبًا إلى جنب مع فيبي جيتينز وأرتي باباجورجيو، وسوف يستكشف الفيلم الوقائع المنظورة التي لم يتم سردها بعد.

صدر أول أجزاء السلسلة The" Fellowship Of The Ring" عام 2001، ثم فيلم The Two" “Towers عام 2002، تلاه فيلم "The Return Of The King” عام 2003 .

وفور طرحها حققت سلسلة “سيد الخواتم” نجاحًا مدويا في جميع أنحاء العالم، وبلغت إيرادات السلسلة في شباك التذاكر العالمي نحو 2.9 مليار دولار. وفق موقع "بوكس اوفيس موجو".