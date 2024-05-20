ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية بـ"طب الفيوم"

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل بعنوان "مبادئ الإسعافات الأولية" والتي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة بالتعاون مع وحدة تطوير التعليم الطبي وتنمية المهارات بكلية الطب، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر خلال ورشة العمل الأستاذ الدكتور عصام علي حسن مدير إدارة التدريب بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٠ بكلية الطب.

وأكد العيسوي أن ورشة العمل تهدف إلى رفع كفاءة السادة مديري وحدات إدارة الأزمات بمختلف كليات الجامعة، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بينهم وتعميم تلك النوع من ورشات العمل بكافة القطاعات بالكليات المختلفة.

وخلال ورشة العمل قام أ.د عصام علي حسن بشرح مبادئ الإسعافات الأولية والتعامل الطبي السليم في حالات الإغماء والكسور والحروق والجروح بجميع أنواعها، وحالات الإنعاش القلبي والرئوي، وحالات الصدمة، كما قام بشرح عملي على الماكيتات والعرائس الطبية للسادة مديري وحدات إدارة الأزمات بالجامعة.