اجتماع لمجلس الدراسات العليا بجامعة القناة بشأن ضوابط الامتحانات

أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس على ضرورة الالتزام بالضوابط التي تم وضعها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا والبحوث التي بدأت في بعض كليات الجامعة مع أهمية التواجد ومتابعة سير العملية الامتحانية و التأكد من توفير المناخ المناسب والأجواء الهادئه للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 428 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة-والتي عقدت صباح اليوم

بمقر كلية التربية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

حيث بدأ المجلس فعاليته بتقديم التهنئة إلى كلا من الدكتور محمود ابراهيم الضبع لتعينه وكيلا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور تامر منصور لتعينه وكيلا للكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث

قدم بعدها الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة الشكر إلى كلية التربية لإستضافتها المجلس

كما رحب الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بالمجلس معربا عن سعادة الكلية كلها بتلبيتهم الدعوة متمنيا للمجلس السداد والتوفيق في اتخاذ القرارات المناسبة التي تنهض بالقطاع والجامعة كلها

استعرض بعدها المجلس جدول أعماله الذي تضمن..

مناقشة موضوعات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية و العلمية، متضمنا موضوعات إدارة البعثات و الإجازات الدراسية، و المنح

بالإضافة إلى موضوعات إدارة الإعارات و المهمات العلمية.

واستكمل المجلس مناقشاته حيث تناول موضوعات إدارة المؤتمرات و البرامج التنفيذية و الاتفاقيات.

وقد استعرض المجلس تقرير عن زيارة لجنة من الإدارة المركزية للوافدين التي جاءت الجامعة لمراجعة الملفات و الإشادة التي قدمتها اللجنة لما شاهدته بالكليات من تنظيم و ترتيب وحسن الاستقبال