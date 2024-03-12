دعاء الليلة الثالثة من رمضان 1445 هـ

تقدم «البوابة نيوز» مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان 1445 هـ.

“اللهم نسألك بقرأنك الكريم فى الليلة الثالثة من رمضان أن تغنينا عن خلقك بعطائك يا الله يا كريم ولا تحوجنا إلى المعصية للحصول على الرزق بحق لا إله إلا الله استرنا ولا تفضحنا يا ستار العورات يا رب ..اللهم انك تفعل ماتريد ، فبحق الكاف والنون وكن فيكون أؤمر لنا بالرزق يا رزاق واقبل منا الصلاة والصيام والزكاة والذكر فى شهر الخير شهر رمضان الذى أنزلت فيه القرأن رحمة للعالمين .

بسم الله الرحمن الرحيم(لكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ (254) صدق الله العظيم..اللهم اغدق الخير على كل من يجود بالعطاء واكرم كل من يساعدنا على المعيشة ودفع البلاء يارب وكافىء كل من تزكى على الفقراء بالصحة والسعادة والكرم يارب ،اللهم نناجيك أن ترحم موتانا وشهداءنا من أهلنا الذين سبقونا إلى جوارك ..اللهم أشفي مرضانا ،اللهم ارحم والدينا واغفر لهم واسكنهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين وندعوك باسمك الاعلى ان تحمينا من كل شر يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم وبارك..اللهم رد فلسطين الى الفلسطينيين واحمى أولى القبلتين من بطش الصهاينة..اللهم انصر مصر على أعدائها فى الداخل والخارج وكل عدو خفى تعلمه يا الله ولانعلمه ،بسم الله الرحمن الرحيم(254) ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ) صدق الله العظيم،اللهم انت الحي الذى لا يموت وانت القيوم الكاشف للسر والخفى وانت الذى لا ينام ، رحمتك يارحمن وغفرانك ياغفار وعفوك ياعفو يا كريم ، اللهم إحفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وغذاءها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب والفساد والمفسدين..انا نحمدك يارب العلمين ونصلى ونسلم على سيدنا محمد .