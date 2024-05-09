قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوات لنشر الوعى بين طلبة المدارس والجامعات

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على مدار شهر إبريل الماضي العديد من الأنشطة والفعاليات شملت عقد ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس جامعة أسيوط.

جاء ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لتنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى أبناء المجتمع المصرى.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بحضور محافظ القاهرة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومجموعات من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وألقى اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة أكد خلالها أهمية الوعى بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمة المصرية والجهود التى تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وفى إطار التوعية بالطفرة الهائلة التى تحققت على مدار السنوات الماضية من إنجازات على صعيد التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة فى كافة ربوع مصر وما وصلت إليه القوات المسلحة من كفاءة وإستعداد قتالى عالى نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارات ميدانية للعاملين بمختلف جهات الدولة وطلبة المدارس والجامعات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بإجمالى 56 زيارة.