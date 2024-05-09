صحة المنيا تكثف حملاتها التفتيشية على محال بيع المواد الغذائية وتضبط مخالفات

كثفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا حملاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، خاصة محلات بيع الأسماك المملحة.

وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على 88 منشأة غذائية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن تحرير 36 محضراً للمخالفات.

وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وإضافة إلى ضبط منشأتين تعملان بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

مصادرة 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومصادرة 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى سحب 22 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها، وإعدام 155 كيلو أغذية مختلفة و 1298 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.