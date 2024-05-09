بطولة العالم للإسكواش.. أمينة عرفى تتأهل للدور الثاني

حققت المصرية أمينة عرفى، المصنفة الـ 11 عالمياً، أولى انتصاراتها فى مشوارها ببطولة العالم لسيدات الإسكواش 2024 فى دوره الأول، على لاعبة هونج كونج كا يي لي، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:



11-7 ، 11-3 ، 11-6 .



بهذا الفوز تأهلت أمينة عرفى إلى الدور الثاني لمواجهة قوية أمام النجمة الويلزية تيسنى إيفانز.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الحالي، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وتشارك مصر في البطولة بفريق سيدات مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:



نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز ابو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.