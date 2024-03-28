دعاء الليلة الـ 19 من شهر رمضان المبارك



تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان ، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان ..

اللهم نسألك بقرأنك الكريم فى الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان الكريم ان تجيب دعائنا ..اللهم نسألك قبول صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وتقربنا اليك بالفروض والنوافل وتجهل الدنيا آخر همنا ورضاك مطلبنا واغلى أمانينا يا خالقنا وتميتنا وتحيينا وتبعثنا يوم القيامة ..بسم الله الرحمن الرحيم ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَاۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا كَبِيرٗا (21) يَوۡمَ يَرَوۡنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشۡرَىٰ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُجۡرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا (22))صدق الله العظيم..

اللهم حبب إلينا لقاءك وجازنا بالجنة على صيامنا ..اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب العالمين..اللهم إشفى مرضانا وداونا بدواء ما أصابنا مبداء فلا شفاء الا شفاءك ..اللهم أرحم موتانا وشهداءنا فى مصر وفلسطين وانصرنا على الصهاينة والارهابيين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وبارك ..

اللهم جئنا اليك ساجدين ونتوسل اليك ان ترحمنا وتغفر لنا وتعتقنا من النار وتقبلنا عبادك الطائعين النادمين على ذنوبنا فاغفرها لنا واقبلنا تائبين طامعين فى عفوك يا كريم .. نستغفرك ونتوب اليك يا الله .. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا (23) أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ يَوۡمَئِذٍ خَيۡرٞ مُّسۡتَقَرّٗا وَأَحۡسَنُ مَقِيلٗا (24) ) صدق الله العظيم.. اللهم اهدنا الى مايرضيك ..

اللهم ارزقنا ما يسترنا ويكفينا ونتصدق منه يا الله ..اللهم الجنة يا خالقى وخالق الجنة والنار .. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَيَوۡمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلۡغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا (25) ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ لِلرَّحۡمَٰنِۚ وَكَانَ يَوۡمًا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ عَسِيرٗا (26) ) صدق الله العظيم.. اللهم هون علينا هموم الدنيا وأعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقنا عذاب النار وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذبك من الفقر والمرض ونعوذ بك من غلبةالدين بسم الله الرحمن الرحيم (وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا (27) يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا (28) لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا (29)) صدق الله العظيم اللهم نعوذ بك من كل ضامة وهامة ولامة ومن كل عينا حاسدة ومن كل نفسا حاقدة ياقوى يامتين ياحى ياقيوم لا تأخذك سنة ولا نوم وسع كرسيك السماء والارض ولا يؤدك حفظهما .. بسم الله الرحمن الرحيم ( وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا (30) وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا مِّنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا (31) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰهُ تَرۡتِيلٗا (32) صدق الله العظيم ..

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.