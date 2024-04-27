تحت رعاية تنشيط السياحة.. OPPO تطلق مسابقة “Imagine IF Photography”

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي جديدة بعنوان "OPPO Imagine IF Photography" برعاية هيئة تنشيط السياحة.

تهدف المسابقة إلى تشجيع هواة التصوير الفوتوغرافي في مصر على التقاط جمال المعالم الأثرية والتاريخية، والمشاريع الحديثة المميزة، وربطها بتراث مصر الغني وثقافتها الفريدة.

يمكن للمصورين المصريين المشاركة في المسابقة باستخدام هواتف OPPO الذكية لتصوير مختلف المواقع السياحية في مصر، مثل واحة سيوة، وشبه جزيرة سيناء، والقاهرة والفيوم، والنوبة وأسوان، والصحراء البيضاء والسوداء.

تقدم المسابقة فرصة للمشاركين في التعبير عن جوانب متعددة من الثقافة المصرية من خلال مواضيع فرعية مختارة بعناية، مثل العادات والتقاليد، والمواقع الأثرية، والمناظر الطبيعية، والفولكلور المصري، والتقاليد الشعبية، وغيرها.

تشمل متطلبات المشاركة في المسابقة أن تكون الصور مأخوذة باستخدام هواتف OPPO وأن تتوافق مع معايير محددة للحجم والصيغة، مع الالتزام بعدم تعديل الصور باستخدام برامج معالجة الصور. يجب على المشاركين أيضًا الاحتفاظ بالصور الأصلية مع معلومات EXIF الكاملة.

تستمر المسابقة من 7 أبريل إلى 30 يونيو 2024، ويمكن للمصورين المهتمين بالمشاركة التسجيل عبر الإنترنت وتقديم صورهم عبر الموقع الرسمي للمسابقة. يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مختصة، وسيتم منح الفائزين جوائز نقدية وهواتف OPPO الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

تعتبر المسابقة فرصة لاستكشاف جمال وتنوع مصر السياحي والثقافي وتقديمه للعالم من خلال عدسات المصورين الموهوبين وتقنية OPPO المتقدمة في التصوير.