"القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية شاملة للاحتجاجات الداعمة لفلسطين بمختلف عواصم العالم

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطية إخبارية شاملة لمشاهديها حول الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من عواصم دول العالم، منها واشنطن، ولندن، وبرلين، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك من خلال طواقمها الإعلامية في كل دول العالم المتواجدة في قلب الحدث على مدار الساعة.

وقال رامي جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من جامعة جورج واشنطن، إن اعتصام طلاب الجامعة في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن لا يزال مستمرًا أمام أبنية الجامعة، حيث يزيد عدد الطلاب لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أن هذا جاء استجابة للمظاهرات الطلابية التي عمّت الولايات المتحدة الأمريكية.