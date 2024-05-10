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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الداخلية النمساوية: اعتقال 200 من نشطاء المناخ بسبب التخريب منذ بداية العام

الداخلية النمساوية
الداخلية النمساوية
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أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اعتقال 31 من نشطاء المناخ، بسبب تورطهم فى "أعمال تخريبية"؛ ليرتفع عدد الاعتقالات بين نشطاء المناخ إلى 200 اعتقال منذ بداية العام الجارى.

وأفادت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة بأن الشرطة تواصل فرض القبضة الامنية باستمرار وستكون هناك عقوبات صارمة على الأفعال التخريبية.

وأوضح البيان أن هناك العديد من الأنشطة المناخية غير القانونية؛ حيث يواجه كل من الأشخاص المعتقلين والمشاركين الآخرين فى هذه الأعمال التخريبية عقوبات شديدة بسبب الجرائم المرتكبة.

وأوضح أن إجمالى عدد المعتقلين وصل إلى 975 ناشطًا فى مجال المناخ منذ بداية العام الماضى.

ولفت البيان إلى أنه من أجل الحفاظ على النظام العام والسلامة؛ تحظر السلطات بشكل منتظم المظاهرات التخريبية التى تسبب اضطرابات كبيرة وتوقفها الشرطة.

نشطاء المناخ اعمال تخريبية الداخلية النمساوية