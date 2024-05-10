صحة غزة: 39 شهيدا و58 مصابا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع، أدت إلى استشهاد 39 شخصا، وإصابة 58 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات، مؤكدة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 34،943 شهيدا، و78،572 مصابا.